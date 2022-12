Warum es Kulturliebhaber in Halle vor der Bescherung in die Konzerthalle Ulrichskirche zieht

Solo-Posaunist Hubertus Schmidt und Dom-Kantor Ekkehard Fellner gestalten in Halle gemeinsam die traditionelle Orgelstunde am Heiligabend.

Halle (Saale)/MZ - Der Baum ist geschmückt, die Geschenke sind verpackt, Einladungen verschickt – Weihnachten kann kommen. Für viele Menschen gehört nicht nur in der Adventszeit, sondern auch an den Festtagen selbst ein schönes Konzert unbedingt dazu. Eines, das in Halle neben den Weihnachtsoratorien eine besonders lange Tradition hat, ist die beliebte Orgelstunde am Heiligen Abend.