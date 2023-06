Nach doppeltem Fraktionsaustritt: Die Satirepartei Die Partei tritt in Halles Kommunalparlament jetzt wieder verstärkt in Erscheinung.

Die Partei in der Kommunalpolitik

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Sie saßen zwar in der hintersten Reihe und meldeten sich auch nur zwei Mal zu Wort, aber die knapp achtstündige Stadtratssitzung am Mittwoch dürfte für Martin Bochmann und Dörte Jacobi dennoch ein Erfolg gewesen sein. Es war das erste Mal, dass die Satirepartei Die Partei in Halle mit ihren zwei gewählten Räten ohne Kooperation mit einer anderen Fraktion im Stadthaus aufgetreten ist. Und künftig könnte Die Partei sogar noch mehr Zulauf im Rat bekommen. Für andere Fraktionen bedeutet das allerdings harsche Einschnitte.