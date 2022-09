Warum es herbe Kritik am Mitteldeutschen Marathon 2022 in Halle gibt

Halle (Saale)/MZ - Der Mitteldeutsche Marathon, der am 9. Oktober in Halle stattfinden soll, hat im Stadtrat für Kritik gesorgt. Katja Müller (Die Linke) bezeichnete es als „unsensibel und falsch“, den 9. Oktober als Termin zu nehmen und die Großveranstaltung auf dem Marktplatz stattfinden zu lassen. Der Marktplatz und die Marktkirche seien nach dem Anschlag vom 9. Oktober 2019 für Tausende Menschen der zentrale Ort des gemeinsamen Gedenkens und der gemeinsamen Trauer um die Opfer der Tat gewesen, schrieb Müller am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Ein angemessenes Gedenken werde schwierig sein.