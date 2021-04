Warum es diesmal keine Evakuierung der Anwohner gab

Halle (Saale) - Für die beiden Sprengmeister Udo Theilemann und Denny Knabe vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes ist es eine Premiere, für die Stadt Halle ebenso. Zum ersten Mal in der jüngeren Stadtgeschichte werden am Dienstag vier Stahlcontainer um ein zwei Meter tiefes Loch platziert und mit Erde gefüllt.

Erneut Fliegerbombe auf der Silberhöhe: Schutzwall in Zeiten der Pandemie sinnvoll

Auf der Baustelle für das Nachwuchsfußball-Leistungszentrum auf der Silberhöhe war zuvor erneut ein Blindgänger entdeckt worden - eine 75 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Normalerweise hätten wieder etwa 2.000 Bewohner in einem Sperrradius von 500 Metern ihre Häuser verlassen müssen. Durch die Container verringert sich die Sperrzone auf 250 Meter.

„Ich habe noch nie unter derartigen Bedingungen gearbeitet. In der Corona-Pandemie ist die Variante mit den Containern besonders sinnvoll, weil weiträumige Evakuierungen dadurch vermieden werden“, sagt Theilemann. Die vier jeweils acht Meter langen und 2,5 Meter hohen Stahlbehälter bilden quasi einen künstlichen Wall um die Bombe aus amerikanischer Bauart. Im Fall einer Explosion sollen sie die Sprengkraft eindämmen und verhindern, dass Splitter zu gefährlichen Geschossen werden.

Die Bombe war 1944 abgeworfen worden. Foto: Kampfmittelbeseitigungsdienst

Bereits der sechste Bombenfund auf der Silberhöhe und es wird nicht der Letzte sein

Seit Ende vergangenen Jahres ist es bereits der sechste Bombenfund auf dem Gelände. Dreimal mussten große Teile der Silberhöhe evakuiert werden. Am Dienstag wird lediglich die nahe Kleingartenanlage abgeriegelt. Anwohner, die in direkter Nachbarschaft leben, sollen sich in Räume begeben, die vom Fundort abgewendet sind. Die Karlsruher Allee wird vorsorglich gesperrt. Kurz nach 13?Uhr gibt die Stadt Entwarnung. Die Gefahr ist gebannt.

Ich gehe davon aus, dass wir nicht das letzte Mal auf der Baustelle gewesen sind Udo Theilemann, Sprengmeister.

Wie viele Blindgänger 75 Jahre nach Kriegsende noch in der Erde lauern, können Experten nur schätzen. 18.000 Tonnen Bomben sollen amerikanische und britische Fliegerverbände zwischen Mai 1944 und April 1945 über Halle, Merseburg, Leuna und dem Geiseltal abgeworfen haben. Zehn Prozent davon könnten nicht explodiert sein. 22 große Angriffswellen flogen Briten und Amerikaner auf die chemische Industrie südlich von Halle. Auf der Silberhöhe soll sich eine Flakabwehr befunden haben. Diese Geschützstellung wurde natürlich auch aus der Luft bombardiert.

Einsatz der Stahlcontainer gibt Stadt nun eine höhere Flexibilität bei Kampfmittelfunden

Ursprünglich sollten die Tiefbauarbeiten auf Halles gefährlichster Baustelle längst beendet sein. „Aufgrund der Bombenfunde und der schlechten Witterungsbedingungen mit Schnee und Starkregen wird es aber noch bis Mitte August dauern“, sagt die Kulturbeigeordnete Judith Marquardt auf Nachfrage der MZ. Der Einsatz der Stahlcontainer gibt der Stadt nun eine höhere Flexibilität bei Kampfmittelfunden.

Bei Evakuierungen müssten die Menschen in Turnhallen untergebracht werden - in der Pandemie ist das ein Supergau. Für die Sprengmeister, die ihr Leben riskieren, ändert sich hingegen nichts. Die Entschärfung am Dienstag war kompliziert. „Die Bombe muss hart aufgeschlagen sein. Der Zünder sah nicht gut aus. Es war kniffliger, aber wir haben es geschafft“, sagt Theilemann. Im Zerlegebetrieb des Landes in der Altmark soll die Bombe kontrolliert vernichtet werden. (mz/Dirk Skrzypczak)