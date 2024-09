Die Grundschule Kröllwitz hätte gern die Kinder aus Heide Süd. Doch die Stadt will sie im Einzugsgebiet Neustadts belassen. Unterdessen schaffen Familien längst Fakten. Liegt es am Ausländeranteil?

Die Grundschule Kröllwitz hätte gern alle Kinder aus Heide Süd in ihrem Einzugsbereich. Die Stadtverwaltung will dem aber nicht zustimmen.

Halle (Saale)/MZ - In der Einwohnerfragestunde des Stadtrats spielte am Mittwoch ein heißes Thema erneut eine Rolle: die Einzugsbezirke für die Grundschulen „Am Heiderand“ in Neustadt und Kröllwitz. Mittendrin in der Debatte: der junge Stadtteil Heide Süd, in dem vor allem besserverdienende Familien wohnen und die auf dem Papier der Grundschule „Am Heiderand“ zugeordnet sind.