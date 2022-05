Warum ein Pfleger aus Tunesien die Arbeit an Halles Uniklinikum sehr schätzt

Nadhem Ebn Maatallah arbeitet seit diesem Jahr als Pflege am Uni-Klinikum, fühlt sich wohl und will unbedingt weiterlernen.

Halle (Saale) /MZ - Beruflich vorankommen, sich weiterentwickeln - irgendwann stellte Nadhem Ebn Maatallah fest, dass das für ihn in Tunesien schwer werden würde. In dem nordafrikanischen Land sind die Arbeitslosigkeit bei Pflegepersonal hoch und die begehrten Arbeitsplätze in öffentlichen Krankenhäusern rar.