Halle (Saale)/MZ - Der Eingriff war erfolgreich, eigentlich könnte es dem Herzpatienten nach der Implantation eines Schrittmachers längst viel besser gehen. Wäre da nicht diese Angst. Zum Beispiel die vor körperlicher Belastung und die Sorge, nun einen Fremdkörper so nah am Herzen zu tragen. „Die Angst ist normal“, sagt Dr. Constantin Puy. „Aber wir können daran arbeiten, sie dem Patienten zu nehmen.“ Die vom Chefarzt geleitete Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara hat deshalb ihr Spektrum erweitert. Ziel sei es, psychische Begleiterkrankungen körperlicher Beschwerden rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln. In Halle und dem südlichen Sachsen-Anhalt ist das neue Angebot nach Krankenhaus-Angaben bislang einmalig.