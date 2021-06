Warum die Zentren in Halle trotzdem noch geöffnet bleiben

Corona-Schnelltests sind inzwischen an vielen Orten nicht mehr verpflichtend. Testzentren in Halle bleiben trotzdem noch geöffnet.

Halle (Saale) - Das Coronavirus ist in Halle auf dem Rückzug, am Wochenende gab es nur eine Neuinfektion, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei 1,26 und damit seit vier Wochen unter dem Schwellenwert von 35. Seit Sonntag entfällt die Testpflicht an vielen Orten (siehe oben rechts). Was wird nun aus den vielen Schnellteststationen, die in den vergangenen Wochen überall im Stadtgebiet eröffnet haben? Bereitet man sich vorsichtshalber schon auf eine sogenannte vierte Welle vor?

Bislang hat noch kein Testzentrum seinen Betrieb eingestellt. Laut Pressestelle der Stadt blieben alle „lageabhängig“ in Betrieb. Tatsächlich hat die Zahl der Zentren und damit auch die Menge an Schnelltests im Juni sogar den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht. Im April gab es in Halle elf Schnellteststationen, 17.413 Tests wurden durchgeführt, im Mai waren es 27 Stationen und 46.126 Tests.

Geringe Inzidenzen gesunken: Lockerungen machen sich allerdings schon bemerkbar

Mit Stand vom 22. Juni hatten die inzwischen 34 Stationen bereits 56.140 Tests durchgeführt. Das entspricht 2.551 pro Tag, im Vergleich zu 580 pro Tag im April, als die Pandemielage noch viel dramatischer war. Der Mythos, dass mit mehr Tests auch mehr Infizierte gefunden werden, scheint sich in Halle nicht zu bewahrheiten. Bei allen Schnelltests im Juni wurden nur 30 positiv gemeldet. Im April gab es trotz deutlich weniger Tests noch 88 Positive.

Die Lockerungen machen sich allerdings schon bemerkbar: „In den vergangenen Tagen ist die Nachfrage nach Tests merklich weniger geworden“, sagt Katja Fischer vom sachsen-anhaltischen Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Das hänge wohl auch mit den fortschreitenden Impfungen zusammen. Das DRK ist seit mehreren Monaten mit zwei Fahrzeugen als „mobile Teststationen“ im Stadtgebiet unterwegs. Aber laut Fischer sei in vielen Bereichen der Test-Bedarf noch vorhanden, er habe sich nur teilweise verschoben.

Keine Sorge um „vierten Welle“ mit steigenden Infektionszahlen in Halle

Das bestätigt auch Maria Engelhardt vom Hypoxie Figur-und Rückenzentrum Herbst, das mit fünf Test-Teams im Einsatz ist und unter anderem auch auf Firmengeländen testet. „Jetzt kommen viele Urlauber zu uns, die für einen Flug ins Ausland einen Test brauchen“, so Engelhardt. Ein baldiges Ende der Schnelltests sei deshalb noch nicht in Sicht. Aus Apotheken im Stadtgebiet, die ebenfalls Tests anbieten, erhielt die MZ ähnliche Signale: Man bewerte die Nachfrage von Woche zu Woche.

Vor einer möglichen „vierten Welle“ mit steigenden Infektionszahlen scheint man in Halle keine Sorge zu haben. Auf die Frage, ob die Stadt ein Szenario für den Herbst hat, antwortete die Rathauspressestelle nur: „Die Stadt spekuliert nicht.“ Das DRK sei auf jeden Fall darauf vorbereitet, falls in einigen Monaten die Infektionszahlen wieder steigen, sagt Katja Fischer. „Wir haben einen Pool an 250 Engagierten, die wir jederzeit flexibel zur Unterstützung einsetzen können.“ (mz)