Warum die Stadt alle Schornsteinfeger in Halle um Mithilfe bittet

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtverwaltung will wissen, wer in Halle alles neben einer Gasheizung noch über ein alternatives Heizungssystem verfügt. Darunter fallen beispielsweise Öl- oder Holzheizungen. Man benötige diese Information als Vorbereitung auf eine eventuell eintretende Gasmangellage, heißt es in einem Brief, den die Stadt an alle Bezirksschornsteinfeger in Halle geschickt hat. Die Schornsteinfeger sollen die Daten „schnellstmöglich“ bereitstellen, heißt es in dem Papier, das der MZ vorliegt.