Warum die Sanierung der Fassade des halleschen Stadthauses nicht mehr warten konnte

Halle (Saale)/MZ - Mit Sturmtief „Ignatz“ ist die Sorge größer geworden. Würden sich an der Fassade des Stadthauses schadhafte Teile lösen und möglicherweise Passanten in Gefahr bringen? Würden die ohnehin schon gespannten Netze zum Schutz von Vorübergehenden ausreichen? Das ließ sich bei orkanartigen Böen nicht garantieren. So fiel kurz vor Beginn der längst geplanten Reparaturarbeiten am Donnerstag und noch einmal am Freitag die Entscheidung, die Frontseite des neogotischen Baus mit Flatterband abzusperren.