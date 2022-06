Warum die Sanierung der alten Freyberg Brauerei in Halle für mächtig Ärger sorgt

Der Bau eines neuen Wohnquartiers an der Saale ist in vollem Gange. Doch Nachbarn kritisieren eine Baumaßnahmen, die sich auch auf ihr Grundstück auswirkt.

Halle (Saale)/MZ - Der Ausblick vom Balkon in der siebten Etage ist eine Augenweide. Bis zum Petersberg kann man von oben schauen, während unten die Saale vorbeifließt. Man darf sagen: Der Wohnblock am Unterplan, in dem Irene und Mario Zwanzig leben, befindet sich in bester Lage. Mario Zwanzig sagt denn auch: „Eigentlich ist es die perfekte Wohnung.“