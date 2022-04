Warum die Reparatur von Halles maroden Straßen länger dauert

Überall im Stadtgebiet wird vor Straßenschäden gewarnt. So auch hier in Reideburg.

Halle (Saale)/MZ - Im Nordosten Halles wären derzeit Studien möglich, was passiert, wenn eine Straße in ihre Bestandteile zerfällt. Der Tornauer Weg zwischen den Stadtteilen Seeben und Tornau ist derart marode, dass sich Autofahrer nur im Schritttempo über die Rumpelpiste trauen. Das alte Pflaster ist großflächig aufgebrochen, Auto- und Lkw-Reifen wühlen den Untergrund nach oben. Überall in der Stadt werden derzeit tiefe und große Löcher zur Gefahr für Felgen und Federungen und strapazieren die Nerven von Fahrzeugführern. Auf der Delitzscher Straße zwischen der A14 und der Ortsmitte Reideburg beispielsweise ist der rechte Fahrbahnrand ausgefranst. Dort lauern einige tiefe Krater. „Es knallt richtig laut, wenn Fahrzeuge in die Löcher krachen. Nachts reißt einen das Wummern aus dem Schlaf“, sagen Anwohner der MZ.