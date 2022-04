Warum die Fassadenkunst der „Freiraumgalerie“ für Hallenser mehr als nur schöne Malerei ist

Das lose Künstler-Kollektiv ist in der ganzen Stadt aktiv, und bei der Arbeit spielt ein besonderer Draht zu den Menschen der Quartiere, in denen die Projekte stattfinden, eine Rolle.

Die Arbeiten der Freiraumgalerie finden sich in ganz Halle. So wie hier in der Landsberger Straße.

Halle (Saale) - Philipp Kienast steht in Halle-Neustadt an der Scheibe D, dem Ort eines neuen Fassadenkunstwerks. Über mehrere Wände und Ecken erstreckt sich die neue, bunte Gestaltung eines Passagen-Aufgangs. Kienast ist Mitglied der Freiraumgalerie, einem halleschen Projektbüro, das im öffentlichen Raum Kunst- und Städtebauprojekte mit lokalem Bezug organisiert. Bekannt ist das Kollektiv vor allem für etliche Wandmalereien, beispielsweise in der Voßstraße oder der Ufaer Straße. Kienast freut sich, mit der neuen Gestaltung an der Scheibe D wieder ein Projekt in Neustadt vollendet zu haben: „Wir sind große Neustadt-Fans - ich selber habe meine halbe Kindheit hier bei meiner Oma verbracht“, sagt er.