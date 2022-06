Warum die ehemalige Diesterweg-Schule „eine andere Art des Wohnens“ in Halle bietet

Ein besonderes Bauprojekt der WG „Eigene Scholle“ steht vor dem Abschluss. An zwei Schautagen informiert der Chef Interessenten.

Einst Klassenzimmer, bald Loft: Die WG ?Eigene Scholle? baut die alte Schule in der Diesterwegstraße zum Wohngebäude um.

Halle (Saale) - Es ist vollbracht - so gut wie jedenfalls. Denn die umfangreichen und aufwendigen Bau- und Sanierungsarbeiten an einem der außergewöhnlichsten Bauprojekte der Stadt nähern sich dem Ende. Außergewöhnlich deshalb, weil es ein Novum ist, wenn ein ehemaliges Schulhaus zu einem Gebäude mit Wohnungen umfunktioniert wird - wie es derzeit an der Diesterwegstraße im halleschen Süden geschieht.