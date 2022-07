Warum die E-Scooter in Halle langsam wieder verschwinden

E-Scooter der Firma „Bolt“ stehen am Straßenrand des Joliot-Curie-Platzes. Seit 1. Juli dürfen sie nur noch an festgelegten Orten parken.

Halle (Saale)/MZ - Auf dem Bürgersteig zwischen der Oper und dem Kreisel am Joliot-Curie-Platz parken regelmäßig dutzende E-Scooter. Noch nie waren es an der Stelle so viele. Doch die Roller werden seit ein paar Wochen kaum noch bewegt. Sie stehen meistens den ganzen Tag über nur herum. An anderen Ecken in der Stadt ist das ähnlich.