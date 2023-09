Das Ausbildungszentrum der Deutschen Bahn in Ammendorf wird zehn Jahre alt. Am halleschen Standort sucht die Bahn dringend nach Azubis. Auch Zugewanderte sollen diese Lücke schließen.

Warum die Deutsche Bahn in Halle Azubis aus dem Ausland rekrutieren will

Halle (Saale)/MZ - Auf dem Ausbildungsgelände der Deutschen Bahn in Ammendorf herrscht reges Treiben: Vor Publikum schweißen Arbeiter in orangefarbenen Uniformen Schienen zusammen. Besucher dürfen eine Runde im Bagger fahren. In einem Zelt halten Fachleute Vorträge für die 200 Gäste. Und am Ende des Festgeländes präsentieren Bahn-Mitarbeiter die komplizierte Rettung eines Dummys aus einem Schacht.