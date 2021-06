Warum die Agentur für Arbeit großen Beratungsbedarf bei den Berufseinsteigern sieht

Schulabgänger in der Pandmie haben viele Fragen und Unsicherheiten. Die Agentur für Arbeit will dabei helfen.

Halle (Saale) - Arbeitsagentur und Jobcenter wollen sich angesichts erschwerter Berufsberatungsmöglichkeiten durch Corona verstärkt um Jugendliche bemühen. „Wir spüren, dass die Schulabgänger viele Fragen haben“, sagte Arbeitsagenturchefin Petra Bratzke am Dienstag bei der Vorstellung des monatlichen Arbeitsmarktberichtes. Es sei auch zu beobachten, dass sich die jungen Leute verstärkt dazu entschließen, eine weiterführende Schule zu besuchen oder das Abschluss-Schuljahr zu wiederholen.

Anhaltend hohe Nachfrage nach Berufsnachwuchs im Gesundheitswesen, dem öffentlichen Dienst und im größeren Einzelhandel

Auf mangelnde Kompetenzen, möglicherweise durch ein Jahr mit viel Homeschooling entstanden, lasse sich das aber nicht zurückführen, sagte Petra Bratzke. „Wir sind optimistisch, dass das kein verlorener Corona-Jahrgang ist.“ Zudem gebe es genügend Lehrstellen. Auf 900 freie Stellen kämen derzeit rechnerisch rund 780 Bewerber. Zum 1. Oktober hatten sich den Angaben zufolge 1.500 Bewerber bei der Arbeitsagentur gemeldet. Damals waren der Behörde 1.700 freie Ausbildungsplätze bekannt.

Anhaltend hohe Nachfrage nach Berufsnachwuchs gebe es im Gesundheitswesen, dem öffentlichen Dienst und im größeren Einzelhandel, berichtete Petra Bratzke. Sie ermunterte Bewerber wie Firmen, den Service der Arbeitsagentur zu nutzen. „Wir hoffen, dass mehr junge Menschen jetzt den Weg zu uns finden und nicht erst im späten Sommer.“

Bei vielen Jugendlichen sei eine „Entwöhnung vom gesellschaftlichen Leben“ festzustellen

Dabei gehe es auch darum, Schulabgänger zu erreichen, die in schwierigeren Verhältnissen leben, machte Jobcenter-Chef Jan Kaltofen deutlich. „Wir müssen sehen, dass die Jugendlichen uns nicht verloren gehen. Wir merken sehr deutlich, sie brauchen die helfende Hand.“ Kaltofen verwies auf das Haus der Jugend, auch Jugendberufsagentur genannt, dass jungen Leute an einem Ort vielfältige Beratungsangebote mache. Eine Erfahrung aus der Pandemie sei auch, wie wichtig für junge Menschen persönlicher Kontakt sei.

Schrittweise soll es Kaltofen zufolge im Haus der Jugend auch wieder Möglichkeiten zu Gesprächen mit den dortigen Fachleuten geben. Bei vielen Jugendlichen sei eine „Entwöhnung vom gesellschaftlichen Leben“ festzustellen, sagte Kaltofen. Dem solle auch mit Hilfe freier Träger, mit dem das Jobcenter zusammenarbeitet, entgegengewirkt werden. Bei Lehrstellen sei oft die Schwierigkeit, die Interessenlagen von Firmen und Bewerbern in Übereinstimmung zu bringen. Da sei intensive Beratung nötig, ergänzte die Arbeitsagenturchefin. „Ein schlechter Hauptschulabschluss und Industriemechatroniker - das passt vielleicht nicht.“

Indes ist die Zahl der Arbeitslosen in Halle und dem Saalekreis im Mai gesunken (siehe Grafik). Die Zeichen stünden auf Erholung, sagte Petra Bratzke. In Halle sank die Zahl der Arbeitslosen demnach seit April um 247 auf 11.175. Mit 8.455 sind die meisten dieser Menschen Kunden des Jobcenters, das entspricht einem Anteil an den Erwerbslosen von 75,7 Prozent. Im Saalekreis sind 6.343 Menschen ohne Job.

Informationen sind zum Thema Ausbildung im Internet unter www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen zu finden. (mz)