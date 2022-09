Warum der Marktplatz in Halle weiterhin so grau bleiben wird

Warum die Stadt trotz der Möglichkeit auf finanzielle Hilfe lieber in Giebichenstein Parks saniert, anstatt mehr Bäume in der Altstadt zu pflanzen.

Halle (Saale)/MZ - Mehr Natur in Halles Altstadt, speziell im Bereich des Marktplatzes, wird wohl weiterhin nur ein fernes Ziel bleiben. Animationen wie die virtuelle Darstellung eines begrünten Hallmarktes, die seit Freitag vor Ort mit dem Smartphone aufgerufen werden können, werden so schnell nicht in die Realität umgesetzt. Nachdem die Stadtverwaltung jüngst bei einer Sitzung im Stadthaus einen Antrag zum Begrünungskonzept Altstadt abgelehnt hat, herrscht Enttäuschung. Der Kompromiss, den die Verwaltung vorschlägt, reicht einigen Räten nicht.