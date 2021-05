Warum das Vorhaben ein Leuchtturmprojekt für Halle ist

Halle (Saale) - Die Zaungäste, die am Montagnachmittag aus der Ferne den symbolischen Spatenstich für die dritte Feuerwache beobachten, sind nicht zufällig da. „Das sind Mitglieder unserer Feuerwehr“, sagt Bernd Grompe, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Büschdorf. Nicht nur für die Einsatzkräfte der Ortswehr ist es ein besonderer Tag, sondern für die gesamte Stadt Halle, meint Tobias Teschner, Chef im Fachbereich Sicherheit.

„Den Bau einer neuen Feuerwache erlebt man statistisch weniger als ein Mal im beruflichen Leben“, sagt er. Und noch einen Aspekt hebt er hervor, als er von einem historischen Moment spricht: „Noch nie waren Berufsfeuerwehr und freiwillige Wehr an einem Standort untergebracht. Diese Investition wird noch Jahre ausstrahlen“, ist Teschner überzeugt.

Neue Feuerwache in Büschdorf soll in zwei Jahren fertig gestellt sein

11,8 Millionen Euro investiert die Stadt in die moderne Wache, 1,4 Millionen Euro fließen als Fördermittel in den Bau. Im April 2023 soll die Wache in Betrieb gehen. Dann werden neben den 92 Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr auch acht Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr hier an der Kreuzung der Europachaussee mit der Delitzscher Straße untergebracht sein.

Drei der acht Funktionsstellen, wie Teschner sie nennt, sind neu. „Da diese Posten rund um die Uhr besetzt sein müssen, benötigen wir pro Stelle fünf Personen, um den Dienst abzusichern, also insgesamt 15 Mitarbeiter.“ Ein Teil des Personals soll aus der Südwache in der Liebenauer Straße in den neuen Stützpunkt versetzt werden. Außerdem will die Stadt auch neue Brandschützer einstellen, die zum Teil ausgebildet werden.

So soll die neue Feuerwache in Büschdorf aussehen. Markant sind das dreigeschossige Hauptgebäude und der 14 Meter hohe Übungsturm. Visualisierung: agn

Schnellere Rettungseinsätze für Halles Osten

Für Bürgermeister Egbert Geier (SPD) ist der Spatenstich ein Beleg dafür, wie wichtig die Stadt das Thema Sicherheit nimmt. Bereits in der Vergangenheit habe man in die Sanierung der Hauptwache in Neustadt und in Gerätehäuser der freiwilligen Wehren beispielsweise in Dölau und Trotha investiert. „Das Geld für die dritte Wache, jeder Cent, ist gut angelegt“, so Geier. In diesem Fall war freilich Geduld gefragt. 2012 hatte der Stadtrat den Beschluss gefasst, dass der Stützpunkt im Osten der Stadt gebaut werden soll. „Es hat viel Zeit gekostet, den richtigen Standort zu finden. Ich bin überzeugt, dass wir ihn gefunden haben.“

Mit der dritten Feuerwache soll sich die Sicherheit nicht nur für die Einwohner im Osten der Stadt, sondern auch für die Wirtschaft im Star Park aber auch die Zugbildungsanlage der Bahn erhöhen. Laut Gesetz müssen Einsatzkräfte im Regelfall innerhalb von zwölf Minuten nach Alarmierung vor Ort sein. Eine Vorgabe, die Feuerwehr und Rettungsdienst im Osten Halles nicht immer erfüllen können - das liegt unter anderem an der Verkehrslage. Vor allem mit Blick auf den Star Park wird es knapp. Das soll sich mit der neuen Wache ändern.

Moderner Komplex: Fahrzeughalle und Schulungs, Verwaltungs- sowie Sanitärräume

Der Komplex wird 75 Meter lang und verkehrstechnisch sowohl an die Europachaussee wie die Delitzscher Straße angebunden. Die Wache erhält einen 14 Meter hohen Übungsturm und auch einen Übungsteich. Das Gebäude bekommt neben der Fahrzeughalle einen Dreigeschosser mit Schulungs, Verwaltungs- und natürlich Sanitärräumen.

Der Sport- und Fitnessbereich kann sowohl von der Berufs- wie der freiwilligen Wehr genutzt werden. „Es hat lange gedauert, nun wird es endlich wahr. Etwas Besseres kann uns nicht passieren. Wir werden sowohl in der Ausbildung wie bei Einsätzen von den Kollegen der Berufsfeuerwehr profitieren“, sagt Grompe. (mz)