Warum das Urteil gegen die zwei Mitglieder der Identitären in Halle abgemildert wurde

Bewaffneter Angriff auf Zivilpolizisten in Halle: Prozess gegen zwei Mitglieder der Identitären Bewegung in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Der Richter und die beiden Schöffen folgten am Ende eher der Argumenten der Verteidiger statt des Staatsanwaltes. Im Berufungsprozess am Landgericht Halle gegen zwei Mitglieder der Identitären Bewegung lautete am Donnerstag das Urteil: „Die Berufung wird verworfen.“