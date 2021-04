Warum das Stadtbahnprojekt ins Stocken geraten ist

Halle (Saale) - Am 15. Mai 2020 konnten Autofahrer aufatmen. Nach zwei Jahren Bauzeit wurde der nördliche Teil der neu gestalteten Merseburger Straße für den Verkehr freigegeben. Das Projekt gehört zum Stadtbahnprogramm der Halleschen Verkehrs AG (Havag) und ist der Auftakt für ein Mammutvorhaben. Die Havag will die gesamte Merseburger Straße bis Ammendorf umkrempeln. Die Arbeiten sollten eigentlich im Herbst 2020 weitergehen - doch bislang sind keine Bagger angerückt. „Es ist kein Geld da. Die Investitionen wurden nach unseren Informationen vorerst gestoppt“, sagt Hans-Joachim Berkes vom Fahrgastbeirat. Das sei ein Riesenproblem.

Die Havag, eine Tochter der Stadtwerke, hat noch weitere Vorhaben vor der Brust, um die es seit Monaten stillgeworden ist: vor allem der Böllberger Weg und die Dessauer Straße. Hakt es etwa an den Fördermitteln? Bund und Land haben bislang 90 Prozent der Kosten übernommen. Auf das Thema Finanzierung geht die Havag gegenüber der MZ nicht ein, dafür aber auf die Corona-Pandemie. „Die Situation kann möglicherweise einzelne Vorgänge verlängern“, heißt es. Man setze das erfolgreiche Stadtbahnprogramm aber „natürlich“ fort. Allerdings ist Geduld gefragt.

„Wir wollen aber noch in diesem Jahr mit dem Ausbau des mittleren Abschnitts in der Merseburger Straße beginnen“

Erhard Krüger, bei der Havag für die Infrastruktur verantwortlich, wird konkreter. In der Merseburger Straße beispielsweise müsse man die eigenen Aktivitäten mit den Plänen der Deutschen Bahn abstimmen. Die „DB“ hatte am Rosengarten Anfang Februar drei Brücken abgerissen, die im Juni durch Neubauten ersetzt werden sollen. Erst danach kann die Havag anrücken. „Wir wollen aber noch in diesem Jahr mit dem Ausbau des mittleren Abschnitts in der Merseburger Straße beginnen“, sagt Krüger. 2,7?Kilometer ist der Bereich zwischen Thüringer Straße und der Pappelallee lang. Um den Verkehr nicht lahmzulegen, soll die B?91 in fünf Baufelder unterteilt werden. Baustart? Vermutlich in der zweiten Jahreshälfte, so Krüger.

Offen ist hingegen, wann in der Dessauer Straße gearbeitet werden kann. Der Stadtrat will das Projekt ändern. Nun soll geprüft werden, ob die Straßenbahntrasse bis zur Helmut-Just-Straße verlängert werden kann. Seit Monaten beschäftigt sich die Havag damit. „Wir haben das Vorhaben geteilt“, sagt Krüger. Für die Strecke vom Landrain bis zur Kreuzung Frohe Zukunft laufe das Genehmigungsverfahren. Erst wenn das Okay vorliegt, könne man die Ausführungsplanung erstellen.

In Vorbereitung befindet sich die dritte Stufe des Stadtbahnprogramms. Eingebettet in die Vision sind zwei Ideen: der Anschluss von Heide-Nord an das Netz der Tram und eine Querverbindung zwischen dem Betriebshof Rosengarten und der Silberhöhe. Für das Projekt Heide-Nord habe man mittlerweile eine Machbarkeitsstudie beauftragt, sagt Krüger. Es bleiben viele Fragezeichen. Ob und wann das Vorhaben realisiert wird, kann derzeit keiner sagen.

Zwei digitale Bürgerdialoge zur Südstadt

Im Rahmen des Stadtbahnprogramms soll der Verkehrsraum in der Paul-Suhr-Straße sowie in der Elsa-Brändström-Straße neu gestaltet werden. In einem Pilotprojekt hatte die Havag die Anwohner beider Straßenzüge im März 2020 an der Ideenfindung beteiligt. Nun sollen erste Entwürfe der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Da Präsenzveranstaltungen in der aktuellen Corona-Pandemie nicht möglich sind, setzt die Havag auf zwei digitale Bürgerdialoge, die vom Fernsehsender TV Halle live übertragen werden. Am Dienstag, 20. April, geht es ab 18.30 Uhr zunächst um die Paul-Suhr-Straße. Zwei Tage später, am 22. April, wird zur gleichen Sendezeit die künftige Verkehrsgestaltung der Elsa-Brändström-Straße bei TV Halle thematisiert.

Interessierte Zuschauer haben während der Sendungen die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den Verantwortlichen des Stadtbahnprogramms zu diskutieren. Die Havag will dazu im Internet einen Chat freischalten. Auch telefonisch können Fragen über 0345/565?55?16 an die Akteure gestellt werden. Per Mail unter stadtbahn@stadtwerke-halle.de oder auf der Facebookseite der Stadtwerke ist ein Dialog möglich.

Die Projekte sind Teil des Stadtbahnprogramms, das die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) im Jahr 2013 begonnen hat. Einzelne Linien des öffentlichen Personennahverkehrs werden ausgebaut und modernisiert. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit des städtischen Nahverkehrs zu erhöhen, Barrierefreiheit herzustellen, Reisezeiten zu verkürzen, Pünktlichkeit zu verbessern und Impulse für die Stadtentwicklung zu geben. Beim Projekt Südstadt sollen die Damaschkestraße, die Elsa-Brändström-Straße Nord und Süd, die südliche Paul-Suhr-Straße und die Vogelweide umgestaltet werden. Die Verkehrsanlagen entsprechen laut Havag nicht mehr den heutigen Anforderungen. Konkret müssen Haltestellen barrierefrei gestaltet, Radwege erneuert und Gleisquerungen gesichert werden. (mz/Dirk Skrzypczak)