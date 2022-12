Warum das „Schweizerhaus“ in Halle so schwierig zu sanieren ist

Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus am Leipziger Turm soll nun endlich saniert werden.

Halle (Saale)/MZ - Das sogenannte Schweizerhaus in der Straße Am Leipziger Turm soll saniert werden. Es ist nicht nur eines der letzten Fachwerkhäuser aus dem 19. Jahrhundert in Halle, sondern inzwischen auch eines der immer seltener werdenden unsanierten Denkmälern im Bereich der Altstadt. Die Firma Isi Home hat das Gebäude gekauft. Doch bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, muss noch einiges passieren. Das Haus stellt für Fachleute eine ganz besondere Herausforderung dar.