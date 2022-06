Warteschlange schon am ersten Tag

Halle/MZ - Gegen 15.15 Uhr bittet ein Mitarbeiter des Impfzentrums Menschen am Ende der Warteschlange in der Heinrich-Pera-Straße, sich nicht mehr anzustellen und morgen wiederzukommen. Am Montag hat die Stadt ihr Impfzentrum wieder eröffnet, und schon am ersten Tag ist es ausgelastet. Wenn auch die Schlange nicht so lang ist wie zuletzt in der Burgstraße und am Klinikum Bergmannstrost - den anderen städtischen Impfstandorten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<