Im Haus der Wohnhilfe in Halle wurde am Dienstagnachmittag ein schwer verletzter Mann gefunden.

Tote Person in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Dienstagnachmittag wurde im Haus der Wohnhilfe in Halle ein Mann mit schweren Verletzungen gefunden. Der 45-jährige Bewohner des Hauses starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.