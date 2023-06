War es ein Unglück? Nach Tod von 13-jährigem Jungen in Halle-Neustadt dauern die Ermittlungen weiter an

Nach dem tragischen Tod eines 13-jährigen Jungen am vergangenen Sonntag in Halle dauern die Ermittlungen weiterhin an. Wann mit Ergebnissen zu den Todesumständen zu rechnen ist.