Im Kanenaer Weg in Halle hat es in der Nacht zum Dienstag einen Großbrand gegeben. Handelte es sich um eine gezielte Attacke? Der Gesamtschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.

War es ein Brandanschlag? Kampfsportzentrum in Halle abgefackelt

Großbrand in Halle

Flammen schlugen in den Nachthimmel: Im Kanenaer Weg brannte eine Lagerhalle bis auf die Grundmauern nieder.

Halle (Saale)/MZ. - Am Tag nach dem Großbrand im Kanenaer Weg wird das Ausmaß der Zerstörung erst so richtig sichtbar. Ein Lkw und eine Lagerhalle, die ein Kampfsportzentrum werden sollte, wurden durch das Feuer zerstört. Die Leitstelle der Feuerwehr wurde in der Nacht zum Dienstag gegen 2.45 Uhr über den Brand im Kanenaer Weg informiert.