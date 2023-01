Wann Halles Neujahrsbaby Helena das Licht der Welt erblickt hat

Im Elisabeth-Krankenhaus wurde in der Silvesternacht Halles erste Erdenbürgerin des Jahres 2023 begrüßt. Das Krankenhaus will im neuen Jahr ein nachhaltiges Projekt starten.

Neujahrsbaby Helena ist das erste neugeborene Kind im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in diesem Jahr.

Halle/MZ - Genau 22 Minuten nach Mitternacht konnte im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle die erste neue Erdenbürgerin des Jahres 2023 in der Saalestadt begrüßt werden: Die kleine Helena kam in der Silvesternacht zur Welt und ist damit Halles Neujahrsbaby. Das kleine Mädchen wiegt 3.240 Gramm und ist 50 Zentimeter groß. Für die glücklichen Eltern, Marianne Huke und Nico Gollnick aus Köthen, ist Helena das dritte Kind.