Ist die Dölauer Heide in Halle noch zu retten?

Die vielen abgestorbenen Bäume in der Dölauer Heide sind aus der Luft besonders gut zu erkennen.

Halle (Saale)/MZ - Wer in diesen Tagen durch die Dölauer Heide läuft, bemerkt wahrscheinlich die vielen bunten Blätter auf dem Waldboden. Dass es eigentlich noch viel mehr sein könnten, wird bei einem Blick in die Baumkronen deutlich. Viele Bäume tragen schon lange gar keine Blätter mehr - sie sind abgestorben. Wie viel Totholz es insgesamt gibt, ist unklar, doch die Lage ist ernst, so viel ist sicher. Stadtverwaltung und Politik ringen um Lösungen. Hoffnungen ruhen auf dem neuen städtischen Forstamt, das 2023 eingerichtet werden soll.