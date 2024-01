Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Bis zu 130 Euro können Ehrenamtliche bei der Kommunal- und Europawahl am 9. Juni als Aufwandsentschädigung erhalten. Mit der Änderung der entsprechenden Satzung will die Stadt den Anreiz erhöhen, sich bei Wahlen als Wahlhelfer aufstellen zu lassen. „Es ist schwer, genug Ehrenamtlich zu finden“, sagte Grundsatzreferent Oliver Paulsen im Hauptausschuss. Zum Teil würden die Helfer noch am Wahltag absagen und so müsse noch am Tag selbst für Ersatz gesucht werden. Bisher seien minimal 16 Euro an Wahlhelfer gezahlt worden, die neue Satzung sieht nun einen Mindestsatz von 25 Euro vor.