Halle/MZ. - Selten war wohl eine Ausschusssitzung so entscheidend für eine Partei wie die des Wahlausschusses am Freitag für die Freien Wähler (FW) in Halle. Der Tag hätte desaströs werden können. Mehrere FW-Mitglieder hatten im Vorfeld beantragt, die Liste ihrer eigenen Partei nicht zur anstehenden Kommunalwahl zuzulassen. Die Partei hatte wiederum beantragt, die Liste der Wählergruppe „Hauptsache Halle“ nicht zuzulassen, auf der zwei FW-Mitglieder antreten wollten. Am Ende entschied der Ausschuss einstimmig, dass der Akzeptanz der jeweiligen Wahlvorschläge nichts im Wege steht. Drei Bewerber anderer Parteien wurden hingegen nicht zugelassen.