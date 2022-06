Wackeln jetzt die Pläne zum neuen Radweg bei Wörmlitz?

Das Gerichtsurteil zu den umstrittenen Steinschüttungen könnte Auwirkungen auf weitere Bauprojekte am Saaleufer haben.

Dieser Trampelpfad am Saaleufer soll möglicherweise für mehrere Millionen Euro zu einem bis zu drei Meter breiten Fuß- und Radweg ausgebaut werden.

Halle (Saale)/MZ - Der Teil-Sieg von Umweltschützern, die gegen die Steinschüttungen am Saaleufer geklagt hatten, könnte Auswirkungen weit über die umstrittenen Uferschotterungen hinaus haben. Die Grünen-Fraktion sieht sich zumindest jetzt in ihrer Position gestärkt, den geplanten neuen Radweg zwischen dem Böllberger Weg und Wörmlitz abzulehnen, weil der Bau - ähnlich wie die umstrittenen Steinschüttungen - in den geschützten Uferbereich eingreifen würde.