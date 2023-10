Die Rosa-Luxemburg-Schule in Neustadt soll nur zum Teil neu aufgebaut werden. Warum sich FDP für einen Neubau eingesetzt hat.

Bildung in Halle

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Die Rosa-Luxemburg-Schule in Halle-Neustadt soll nur zum Teil abgerissen und neu aufgebaut werden. Wie in anderen Fachausschüssen hat sich auch der Finanzausschuss am Dienstag mehrheitlich dafür ausgesprochen. Rund 18 Millionen Euro wird das Vorhaben voraussichtlich kosten.