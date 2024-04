Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein? So oder so ähnlich könnte man die Situation der Freien Wähler (FW) in Halle kurz vor der Kommunalwahl beschreiben. Was die Partei zu Beginn der Woche noch gegenüber einer Wählergruppe gefordert hat, trifft sie selbst auch. Der Fall könnte kurioser kaum sein, denn nun fordern zwei Mal unterschiedliche FW-Mitglieder, dass jeweils andere Freie Wähler nicht zur Wahl zugelassen werden.