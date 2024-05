Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - In Halles City-Gemeinschaft rumort es gewaltig. Und das nicht erst seit der letzten Mitgliederversammlung, auf der nach dem Hinschmeißen zweier Mitglieder ein neuer Vorstand gewählt worden ist. So trat der bisherige Vereinschef Stefan Lallecke nicht wieder zur Wahl an. Und auch Matti Pirnack, ehemals Schriftführer, will nach neun Jahren nicht mehr im Vorstand mitarbeiten.