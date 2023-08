Vorschlag: Alle Parkplätze in Halle sollen gezählt werden

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtverwaltung soll jeden Monat alle verfügbaren öffentlichen Parkplätze in ganz Halle zählen und Veränderungen detailliert öffentlich mitteilen. Das verlangt die AfD-Stadtratsfraktion. Ob das überhaupt machbar ist, ist unklar. Der Vorschlag soll in den nächsten Wochen in den kommunalpolitischen Gremien diskutiert werden. Aus dem Rathaus kommt bereits Widerstand.