Die Übergriffe durch Jugendbanden beschäftigen Eltern in Halle. Ein Vater will im Jugendhilfeausschuss wissen, was die Stadt unternimmt.

Vorfälle am Bebelplatz und am Giebichenstein-Gymnasium verängstigen Eltern

Halle (Saale)/MZ - Die Vorfälle am August-Bebel-Platz und Thomas-Müntzer-Gymnasium bereiten halleschen Eltern große Sorgen. Ein Vater von zwei Kindern wandte sich in der Einwohnerfragestunde des Jugendhilfeausschusses am Donnerstag an die Stadtverwaltung. „Was tun Sie gegen die Jugendbanden, damit meine Kinder wieder allein aus dem Haus gehen können“, fragte der Hallenser. Wie er aus der Presse erfahren habe, seien die Täter bereits bekannt (MZ berichtete). Trotzdem verbessere sich die Situation nicht.