Vorfall in Marienstraße in Halle: Bewohnerin überrascht mutmaßlichen Einbrecher

Halle (Saale)/MZ - Eine wohl eher gruselige Begegnung machte am Samstag gegen 13.30 Uhr eine Frau, die in einer Erdgeschosswohnung in der Marienstraße wohnt.

Die Tür zu einem ihrer Zimmer ließ sich erst nach mehreren Versuchen öffnen und als die Bewohnerin schließlich im Zimmer stand, sah sie nur noch, wie ein Unbekannter durch das geöffnete Fenster sprang und flüchtete. Offenbar war ein mutmaßlicher Dieb kurz zuvor auch durch das Fenster in die Wohnung eingestiegen. Bargeld, das sich in dem Zimmer befunden hatte, hatte er mitgenommen. Die Polizei sicherte Spuren.