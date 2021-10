Vorerst keine weiteren Fahrradbügel an Kreuzungsbereichen in Halle

Stadt will mit den Aufstellern enge Kreuzungen frei halten.

In Halle werden vorerst keine Fahrradbügel mehr an Kreuzungsbereichen aufgestellt.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtverwaltung will vorerst keine weiteren Fahrradbügel an Kreuzungsbereichen aufstellen. „Wir halten es weiterhin für eine richtige Maßnahme, Kreuzungen mit Hilfe von Fahrradbügeln frei zu halten“, sagte Baudezernent René Rebenstorf am Mittwoch im Hauptausschuss. Allerdings sehe das die obere Verkehrsbehörde anders. Daher müssten zunächst verwaltungsintern Gespräche mit der Behörde darüber geführt werden, ob noch weitere Fahrradbügel zu diesem Zweck aufgestellt werden können.

Nach neuem Parkraumkonzept: zunächst vier Kreuzungen mit Hilfe der Fahrradbügel umgestaltet

Die Grünen-Fraktion hatte angeregt, ab 2022 jedes Jahr an mindestens vier Kreuzungen weitere Fahrradbügel zu errichten, um gegen Falschparker vorzugehen. Hintergrund ist, dass Autofahrer vor allem im Paulus- und Medizinerviertel regelmäßig Kreuzungen zuparken, da sie abends keine freien Stellplätze in ihrer Wohngegend finden. Dadurch verengt sich jedoch der Kreuzungsbereich enorm und kann nicht mehr richtig eingesehen werden.

Nachdem der Stadtrat für diese Viertel ein neues Parkraumkonzept beschlossen hatte, wurden zunächst vier Kreuzungen mit Hilfe der Fahrradbügel umgestaltet. Diese finden sich beispielsweise an der Forsterstraße Ecke Krukenbergstraße sowie an der Schillerstraße Ecke Humboldtstraße. Zusätzlich zu den Fahrradbügeln gibt es auch weiße Markierungen auf dem Asphalt, die die Bereiche kennzeichnen.

Anwohner kritisieren, dass der Parkplatzmangel durch die Fahrradbügel noch weiter erhöht wird

„Fußgänger, insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen, Ältere und Eltern mit Kinderwagen können diese umgestalteten Kreuzungsbereiche nun sicherer queren“, heißt es in der Anfrage der Grünen. Laut Parkraumkonzept sollen noch weitere Kreuzungen in diesen Vierteln umgestaltet werden.

Dazu zählen unter anderem Goethestraße Ecke Herderstraße, Schillerstraße Ecke Herderstraße, Uhlandstraße Ecke Kleiststraße sowie Wielandstraße Ecke Hardenbergstraße. Ob die Vorgaben des Konzepts nun tatsächlich umgesetzt werden können, ist nach der Antwort der Verwaltung unklar. Viele Anwohner kritisieren, dass der Parkplatzmangel durch die Fahrradbügel noch weiter erhöht wird.