Von wegen Besinnlichkeit: Täter schlagen Seitenscheiben von Pkw ein

So wie bei diesem Auto wurden auch in Halle die Seitenscheiben mehrerer Pkw eingeschlagen.

Halle (Saale)/MZ - In Halle sind am Heiligen Abend und in der Nacht zum Ersten Weihnachtsfeiertag mehrere Autos in Halle von Unbekannten angegriffen und Seitenscheiben eingeschlagen worden. In der Zenkerstraße hatten es Täter auf einen Skoda und einen Opel abgesehen. Aus dem Opel stahlen der oder die Angreifer persönliche Gegenstände, so die Polizei.

Kurz nach Mitternacht beobachtete ein Zeuge zwei dunkel bekleidete Personen, die in der Rigaer Straße und im Radeweller Weg Seitenscheiben eines Audi und eines Ford zerstörten. Danach flüchteten die Angreifer. Ob sie aus Zerstörungswut handelten oder aus den Fahrzeugen etwas stehlen wollten, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.