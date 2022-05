Von Stadtverwaltung abgelehnt: Linke fordern mehr barrierefreie Toiletten in Halles Sternstraße

Blick in die Sternstraße (hier während der Fußball-EM 2016).

Halle (Saale)/MZ - Die Linken-Fraktion fordert mehr barrierefreie und behindertengerechte Toiletten in der Sternstraße. In einer der wohl beliebtesten Ausgehmeilen der Stadt gebe es zwar gute Möglichkeiten, barrierefrei Restaurants zu besuchen, aber zu wenig entsprechende Toiletten, heißt es in einem Antrag der Linken.