Halle (Saale)/dsk - Am Mittwochabend ist ein Radfahrer in Halle in der Delitzscher Straße bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Mann, der mit seinem Bike in Richtung Büschdorf unterwegs war, beim Rechtsabbiegen erwischt. Der Autofahrer wollte zu einer Tankstelle. Der Radler wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und danach in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war ansprechbar.