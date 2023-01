Von Halle in die Ukraine und zurück - Wie ein Deutschlehrer Flüchtlinge unterstützt

Halle (Saale)/MZ - Es war ja nicht so, dass ihm Halle völlig fremd gewesen wäre. In Neustadt, damals noch eigenständig, hat Veikko Frauenstein als Kind öfter Tante und Onkel besucht. Richtig eingetaucht ins hallesche Leben aber ist er Anfang der 90er, als er aus seinem thüringischen Dorf in die Großstadt zog, um sich mit einem Abitur mit erweiterter Fremdsprachenausbildung für ein Biologiestudium in Osteuropa zu qualifizieren.