Von Halle in die Ukraine - Hilfe ist auf dem Weg

Mitglieder des Leuchturm-Helfer-Vereins und ihre Unterstützer in der Garage in Mötzlich, wo die Hilfsgüter gesammelt und später eingeladen wurden.

Halle (Saale/MZ) - Autos mit ukrainischem Kennzeichen parken vor dem Grundstück in Mötzlich im Norden von Halle. Auf dem Innenhof haben sich an diesem Sonntagmorgen mehrere Menschen eingefunden. Der Verein „Leuchtturm Helfer Halle“ hatte dazu aufgerufen, warme Kleidung und Schlafsäcke, aber auch haltbares Essen zu spenden. Die Sachspenden sollen nach Bachmut, einem schwer umkämpften Ort in der Ukraine in der Oblast Donezk, gebracht werden.