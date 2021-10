Von elf Staatsanwaltschaften gesucht: Polizei erwischt Schwarzfahrer am Hauptbahnhof Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Freitag ist die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle kurz nach Mitternacht über einen unbelehrbaren Schwarzfahrer informiert worden. Wie die Polizei mitteilte, reiste der Mann mit der S-Bahn von Leipzig nach Halle und hatte keinen gültigen Fahrausweis bei sich. Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof in Halle wurde er von einer Streife der Bundespolizei in Empfang genommen, kontrolliert und seine Identität festgestellt.

Ein Abgleich im polizeilichen Personenregister ergab gleich elf Treffer. So suchen die Staatsanwaltschaften Münster, Verden, Zwickau, Aurich, Hagen, Braunschweig und Mannheim teilweise mehrfach den derzeitigen Wohnsitz des Mannes. Zudem wurde der Deutsche seit dem 30. September 2021 per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Mannheim gesucht.

Demnach hatte ihn das Amtsgericht Mannheim im Juli dieses Jahres wegen Leistungserschleichung zu einer Geldstrafe von 300 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt. Da der 25-Jährige weder die Geldstrafe zahlte, noch sich dem Strafantritt stellte, erging der Haftbefehl.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann daraufhin fest. Da er die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, wurde er an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Außerdem erwartet ihn eine weitere Strafanzeige wegen der aktuell begangenen Schwarzfahrt. Die verschiedenen Staatsanwaltschaften schrieben die Bundespolizisten an und informierten sie über den Verbleib des Mannes.