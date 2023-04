Anlässlich des israelischen Gedenktages „Yom HaShoah“ wurde in der halleschen Synagoge der ermordeten Juden gedacht und später für Toleranz demonstriert.

Von der Synagoge bis zum Marktplatz wird in Halle der Opfer des Holocaust gedacht

In der halleschen Synagoge wurde der Holocaustgedenktag begangen, daran nahm auch Ministerpräsident Reiner Haseloff teil.

Halle (Saale)/MZ - Nun sei schon wieder ein Tag zur Erinnerung an die Opfer des Holocausts. Der Mann, der das am Montagabend auf dem Marktplatz sagte, ist Max Privorozki, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Halle.