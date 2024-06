Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Gut Ding will Weile haben, heißt es in einem alten Sprichwort. Auf die Großbaustelle im Rahmen des Stadtbahnprogramms zwischen Landrain und Froher Zukunft trifft das scheinbar zu. Seit Oktober 2023 wird auf dem 600 Meter langen Abschnitt in der Dessauer Straße gearbeitet. Neue Gleise liegen hier aber noch nicht. Stattdessen buddelten Bautrupps bis zu acht Meter tief in der Erde herum. „Der Mischwasserkanal ist wie das Viertel über 100 Jahre alt und desolat. Er musste raus“, sagt Erhard Krüger, Bereichsleiter für Infrastruktur bei der Havag, und dort für das Stadtbahnprogramm verantwortlich.