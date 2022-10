Stacheliger Sonnenanbeter Von Australien nach Halle: Wie es sich mit einer Bartagame lebt

Sir Henry ist bei Clara Schaarschmidt in Halle zu Hause. Die beiden kommen prima miteinander aus. Was der majestätischen Mini-Drachen so anstellt und warum die 20-Jährige einmal einen tierischen Schreck bekommen hat.