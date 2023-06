Die Kieferchirurgin Syra Henke ist mit dem Studium in Halle heimisch geworden. Ihre Praxis führt sie aus Überzeugung in Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Wenn die Stadt jemanden suchte, der voller Überzeugung Werbung für Halle macht, wäre sie bei Syra Henke sicher nicht an der falschen Adresse. In den 90-er Jahren ist sie zum Studium aus Schönebeck und damit von der Elbe an die Saale gekommen. Seitdem hat die heute 46-Jährige nie mehr ernsthaft in Betracht bezogen, Halle auf Dauer den Rücken zu kehren.