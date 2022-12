Vom Solbad Wittekind in die Sammlung der Kunsthochschule Halle

Jahrzehntelang schmückten zwei Figuren des Bildhauers Gustav Weidanz das Wittekind-Bad in Halle. Nach dessen Restaurierung sind sie nicht zurückgekehrt.

Fast 100 Jahre alte Kunstwerke: Archivmitarbeiterin Doreen Frauendorf präsentiert die von Gustav Weidanz geschaffenen türkisfarbenen Keramikplastiken, die an der halleschen Kunsthochschule eingelagert sind.

Halle (Saale)/MZ - Fast etwas ehrfürchtig betrachtet Doreen Frauendorf die türkisfarbenen Keramikplastiken. „Dafür, dass sie fast 100 Jahre alt sind, sind die perfekt“, sagt die Mitarbeiterin des Archivs der Kunsthochschule Burg Giebichenstein über die Portalfiguren für das Haupthaus des Solebades Wittekind. Geschaffen hat sie der einst an der Burg tätige Bildhauer Gustav Weidanz (1899–1970). Seit 1924 schmückten sie das Badehaus. Bis wann, kann Doreen Frauendorf nicht sagen: Was sie weiß, ist, dass sie seit 2007 in der Sammlung der Burg eingelagert sind, vorher habe man sie im Salinemuseum aufbewahrt.