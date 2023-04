Auf der Peißnitzinsel in Halle kommen die Bauarbeiten voran. Ein Seminarraum im denkmalgeschützten Peißnitzhaus ist fertiggestellt.

Vom Pionierhaus zum Familientreff - Neue Ideen für Peißnitzhaus in Halle gesucht

Halle (Saale)/MZ - Tausende Hallenser zog es vor mehr als 100 Jahren mit den ersten Frühlingssonnenstrahlen auf die Peißnitz. Zu Ostern 1893 als das Peißnitzhaus eröffnet worden ist, jedenfalls soll der Andrang so enorm gewesen sein, dass der dazugehörige Wirt und Pächter Friedrich Klopffleisch so manchen durstigen oder hungrigen Gast abweisen musste. Derartige Rekorde streben Peißnitzhaus-Verein und -Genossenschaft gar nicht erst an. Aber sie mühen sich seit 20 beziehungsweise zehn Jahren, dem denkmalgeschützten Bau, vor der Wende Halles Pionierhaus, auf der Saale-Insel wieder mehr Leben einzuhauchen.